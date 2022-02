Féminin/masculin dans la presse du XIXe siècle

Cet ouvrage collectif croise deux champs d'étude, l'histoire de la presse et les études de genre, pour lesquels le XIXe siècle présente un intérêt décisif. En effet, s'instaurent alors une véritable "civilisation du journal" en même temps que s'opère une importante redéfinition des rapports sociaux de sexes, marquée par une exclusion de fait des femmes de la sphère publique, malgré quelques avancées difficilement conquises. Or, les interactions sont nombreuses entre ces deux mouvements fondamentaux dans la transformation de la société, la presse jouant un rôle considérable dans la définition des rôles masculins et féminins, certaines femmes usant de la presse pour tenter de faire entendre leur voix. Sont ainsi tour à tour étudiés la diffusion ou la contestation des stéréotypes, les discours sur l'art ou la littérature et les faits divers au prisme du genre, enfin quelques figures de femmes journalistes souvent peu connues. Prenant le genre à la fois pour objet d'étude et pour grille d'analyse, ce livre relève nécessairement d'une approche transdisciplinaire, faisant appel à l'histoire de la culture, à celle des femmes et des médias, aussi bien qu'à la littérature. Si la conscience du sexisme et des inégalités femmes / hommes augmente actuellement en France, c'est encore avec très peu d'effets sur les médias. On ne peut comprendre de tels blocages en s'en tenant à l'actualité immédiate. Cet ouvrage voudrait, en éclairant l'histoire qui fonde ces inégalités, aider à prendre du recul pour mieux les combattre.