La petite bibliothèque de l'approche narrative. Sources, racines et ressources pour l'accompagnement

Originaire des antipodes, l'approche narrative, qui casse les schémas classiques, est en train d'opérer une révolution dans la pratique de l'accompagnement en proposant à la personne de forger un récit, une contre-histoire, qui va l'aider à résoudre son problème. Cet ouvrage collectif a pour but d'offrir aux praticiens de plus en plus nombreux qui se tournent vers elle à mieux se l'approprier en dressant un panorama des idées et de la pensée des grands noms qui ont concouru à son élaboration et en nourrissent l'esprit. Un auteur par chapitre, sa vie, son contexte et comment ses idées ont été utilisées, quand, par/pour les pratiques narratives, en lien avec le contexte de l'époque (notamment la base philosophique d'une résistance aux récits dominants des années 1970). La sélection a été arrêtée en concertation avec David Epston, David Denborough et Cheryl White, à l'origine de cette nouvelle approche.