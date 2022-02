Descartes au pays du QI Gong. Les neurosciences et les arts énergétiques taoïstes

Fruit de 12 ans de réflexion et de la double culture de l'auteur, cet ouvrage passionnant confronte les visions occidentales et asiatiques dans leur compréhension du vivant. Ce dialogue entre les deux cultures, enrichit notre appréhension des relations corps/esprit met en lumière ce que le Qi Gong peut apporter à la vision occidentale et explicite les effets bénéfiques de sa pratique : "Le Qi Gong est littéralement l'outil qui permet de partir à l'exploration de soi : de ce corps jusque-là inconnu dans lequel pourtant nous vivons et de ce cerveau dans les méandres desquels nous passons notre temps à nous égarer. Il en résulte une perception renforcée de la conscience de soi et de sa place dans le monde". Préface de Cyrille Javary.