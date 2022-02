Un modèle social à la dérive. Famille, travail, logement en France

A travers ces cinq conférences publiées il y a une dizaine d'années avec l'Association Emmaüs, et devenues rapidement indisponibles en librairie, on voit les profondes métamorphoses intervenues dans notre pays dans l'univers du travail (Baudelot, Weber), de la famille (Singly), des migrations (Etiemble) ou du logement (Bouillon). Comme le montre Nicolas Duvoux dans sa préface, il est urgent de concevoir et de mettre effectivement en place un plan de relance capable de refonder un système social pensé en 1945 et devenu totalement obsolète par rapport aux réalités de la France contemporaine.