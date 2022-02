Des jeux pour entrainer son esprit logique 8-10 ans

Un support riche permettant de tester ses capacités de raisonnement et de logique tout en entrainant sa compréhension. Les 46 logigrammes ici proposés se présentent en 3 parties : une sériée d'indices à lire, à comprendre et à croiser entre eux ; un tableau à double entrée à compléter grâce aux indices fournis ; un tableau récapitulatif. Ludiques et résolus rapidement, ils favorisent la logique et le raisonnement tout en renforçant les compétences de lecture. Ils s'adressent tout à la fois : aux enfants qui ont des difficultés de lecture, qui peuvent ici s'entrainer à lire de courtes phrases porteuses de sens (lire pour comprendre) ; aux enfants bons lecteurs dont les compétences de compréhension et de raisonnement sont à entraîner. Remplir une grille de logigramme permet d'éprouver son " savoir lire " au travers d'indices de lecture à la fois explicites et implicites. L'entrainement à cette activité de logigrammes favorise ainsi le développement de différentes stratégies de lecture, mais également des compétences orales liées à la compréhension que l'on a des indices (du type " Si... , alors... "). Ce " Petit Cahier " est un support ludique très efficace pour entrainer lecture, compréhension, raisonnement et logique. Classiques des rééducations orthophoniques, ces logigrammes peuvent également être proposés aux élèves (individuellement ou en équipe) en classe ou lors des activités d'APC, et plus largement aux enfants à la maison. Les Petits Cahiers : S'entrainer à son rythme tout en s'amusant !