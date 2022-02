Des jeux avec OI et OU - 6-8 ans

Un support riche et varié pour travailler des graphies complexes incontournables ! L'acquisition des graphies complexes est une étape délicate dans l'apprentissage de la lecture et les apprentis lecteurs peinent souvent à intégrer leur forme graphique et/ou à y associer le son correspondant. Ils doivent en effet : repérer les associations de lettres générant ces graphies complexes ; vérifier que les lettres repérées sont dans le bon ordre ; accéder au son associé à cette suite de lettres. Ce " Petit Cahier " est une véritable aide pour apprendre à mémoriser à la fois la forme visuelle et la forme sonore des sons complexes OU et OI. Il peut être utilisé en première intention d'apprentissage ou en remédiation auprès des enfants en difficulté et permet : la mémorisation de chaque graphie complexe grâce au dessin récurrent d'un personnage dont la forme rappelle celle des lettres impliquées ; la mémorisation du son associé grâce à une histoire rapportant les aventures de ce personnage (qui fait le son travaillé) ; une série de jeux variés (labyrinthes, messages codés, devinettes...) complète l'histoire et permet l'ancrage et l'automatisation de ces graphies complexes. A qui s'adresse cet ouvrage ? Pour les parents qui souhaitent un entrainement ciblé sur des notions précises. Pour les enseignants qui veulent différencier les activités. Pour les orthophonistes qui recherchent des activités ludiques et efficaces. Les Petits Cahiers : S'entrainer à son rythme tout en s'amusant !