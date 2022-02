Mirgissa. Tome 4

Le volume VI de la série Mirgissa est consacré à la publication de la ville civile égyptienne MI, une des implantations les plus anciennes sur le site. Au nord de la forteresse de Mirgissa, sur la deuxième cataracte, les Egyptiens ont fondé une ville hors les remparts, ville qui ne fut occupée que par des Egyptiens dès la conquête. Une enceinte de pierres délimite un quadrilatère de 16 000 m2 environ, divisé en quartiers de tailles inégales. Sans plan pré-établi, de grandes demeures de briques crues, avec enceinte sinusoïdale, jardin privé et cuisines, côtoient des demeures plus modestes en pierres jointoyées. On y trouve encore un jardin, une " vigne ", des ateliers... La céramique date l'établissement des premiers Sésostris.