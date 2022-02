Ventre du Dragon. Tome 1

Les secrets des dragons ont été oubliés... Les dragons sont des gardiens de trésors, l'affaire est entendue. Mais ces montagnes de richesses sont d'abord liées à un surprenant phénomène : au moment de la mue, les écailles de ces légendaires reptiles se transforment en or. Ce miracle, dont l'origine reste un mystère, pousse un trio atypique à se former comprenant Phylogène d'Esquamate, fils de scientifiques dracologues disparus, Wei, pirate chinois capable de dresser des dragons, et Udo Von Winkelried, descendant d'une lignée de chasseurs de dragons remontant à Siegfried. Ces trois hommes s'allient dans le but de tuer le plus gigantesque des dragons que la terre ait jamais porté. Mais pour achever une bête aussi énorme et s'emparer de l'incroyable trésor que son corps tout entier représente, une seule solution : la tuer... de l'intérieur. Ils doivent aller là où personne, avant eux, ne s'est aventuré : dans le ventre du dragon. Premier volet d'un triptyque de fantasy dans la pure tradition du genre, Dans le Ventre du Dragon propose une relecture originale du mythe de ces fascinantes créatures ailées construit autour de la thématique de la transmission familiale. Mathieu Gabella et Christophe Swal jouent avec les codes et les histoires de dragons pour nous délivrer un récit aussi documenté qu'épique et mystérieux.