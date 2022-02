Plus pur que le diamant. Un amour pur, un mariage enviable

Immanquablement, Plus pur que le diamant fera naître chez les jeunes lecteurs croyants un ardent désir de pureté, de retenue et d'authenticité dans leurs relations avec les personnes du sexe opposé, en vue d'un mariage heureux et durable. Dans cet opuscule paru en français en 1961, Madame de Ferrières livre de nombreuses clefs pour rester pur, se préserver de déboires sentimentaux et parvenir au bonheur conjugal.