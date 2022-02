Directives pour le ministère de l exorcisme - A la lumière du Rituel en vigueur

Rédigées par l'Association internationale des exorcistes, ces Directives pour un ministère correct des exorcismes s'adressent en priorité aux prêtres diocésains à qui l'évêque a confié la mission d'exorciste dans son diocèse. Complet et détaillé, ce livre rappelle les principes et les précautions qui doivent guider le ministère des prêtres exorcistes, afin de les aider dans l'exercice de leur fonction. Il pourra néanmoins être utile à tous ceux qui s'interrogent sur ce ministère particulier au service des fidèles. Fidèle à l'enseignement de l'Eglise et soumis à son autorité, ce livre a été préfacé par le cardinal Angelo Donatis, vicaire général du pape François pour le diocèse de Rome.