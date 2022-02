Procédures anesthésiques liées aux terrains. Volume 2

Nouvelle édition d'un best-seller de la spécialité, entièrement mis à jour Des dizaines de fiches pratiques et synthétiques Une application " compagnon " gratuite est proposée à l'achat du livre En médecine périopératoire, les procédures anesthésiques sont adaptées à la fois aux techniques chirurgicales et au patient lui-même. En effet, si la procédure anesthésique et la technique chirurgicale adoptées peuvent avoir des conséquences sur la prise en charge globale du patient, le patient lui-même présente des caractéristiques qui lui sont propres (caractéristiques physiologiques, passé médical, traitements au long cours etc.) qui vont largement influencer son évolution durant cette période périopératoire. Par ailleurs, de nombreuses pathologies sans rapport avec l'acte chirurgical nécessitent une adaptation des traitements observés et/ou une surveillance particulière. Ainsi, la procédure d'anesthésie doit être adaptée de façon individuelle à la prise en charge de chaque patient. Fidèle dans l'esprit de la précédente édition, cet ouvrage propose des fiches techniques synthétiques qui mettent en relation directe les procédures anesthésiques avec les terrains des patients opérés. Les terrains les plus fréquemment rencontrés sont détaillés à travers le rappel de physiopathologie, la description des principaux traitements, l'adaptation de leur administration et les modalités de la surveillance des grandes fonctions. L'ouvrage s'est enrichi de nouvelles entrées (Anesthésie du patient contagieux, Anesthésie du patient porteur d'un déficit en G6PD, etc.), et toutes les fiches ont été entièrement revues à la lumière des dernières avancées. Cette nouvelle édition expose les réponses que doit apporter l'anesthésie à l'histoire médicale des patients afin d'offrir au praticien un éclairage moderne et précis sur l'adaptation des procédures anesthésiques aux terrains des patients opérés.