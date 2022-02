Procédures anesthésiques liées aux techniques chirurgicales. Tome 1

Nouvelle édition d'un best-seller de la spécialité, entièrement mis à jour Des dizaines de fiches pratiques et synthétiques Une application " compagnon " gratuite est proposée à l'achat du livre La chirurgie a des conséquences sur l'anesthésie, et réciproquement. Aussi, tout l'enjeu pour les équipes d'anesthésie est d'adapter spécifiquement chaque procédure au type de chirurgie concerné, pour le bénéfice du patient opéré. Fidèle à l'esprit des précédentes éditions, cet ouvrage de référence propose des fiches techniques synthétiques mettant en relation directe les procédures anesthésiques avec les techniques chirurgicales impliquées. Les techniques chirurgicales les plus couramment pratiquées sont détaillées : durée, position, technique chirurgicale, complications, etc. Chaque temps chirurgical est décrit afin d'y adapter la procédure anesthésique au plus près. Des techniques chirurgicales spécifiques (coelioscopie, laser en ORL, endovasculaire, neurochirurgie éveillée, etc.) et des procédures anesthésiques nouvelles (hypnose, épargne morphinique, sédation, hypnose etc.) y sont présentées, afin de proposer au lecteur une approche moderne et hautement technique de l'anesthésie. La réhabilitation précoce ou " RACC " est largement abordée dans chaque spécialité. Destiné aux médecins et infirmiers anesthésistes, mais également aux internes et aux élèves infirmiers anesthésistes, cet ouvrage est une aide quotidienne pour répondre à des situations inhabituelles ou imprévues.