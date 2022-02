Mémoires de l’Occitanienne

Vouant une admiration littéraire exaltée à François-René de Chateaubriand, Léontine de Villeneuve, comtesse de Castelbajac (1803-1897) entretient pendant plusieurs années une correspondance tout aussi secrète qu'enfiévrée avec l'auteur du Génie. Après la mort de ce dernier, meurtrie par le passage des Mémoires d'Outre-Tombe la concernant, "l'Occitanienne" décide de donner sa propre version des faits. Ses captivantes Confidences, tout autant que ses Mémoires dédiés à l'évocation de son enfance et de sa jeunesse dans le Tarn sous l'Empire et la Restauration, témoignent à la fois de sa clairvoyance et de sa sincérité.