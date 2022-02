Histoires naturelles

En dix-sept courts textes, Franck Maubert, inlassable promeneur solitaire aux sens en éveil, nous entraîne avec lui dans ses rêveries et ses interrogations sur la beauté de la nature pour comprendre quelques mystères. Autant d'histoires d'arbres, d'animaux, de rivières, de fleurs, de pierres, de ciel, de lumière, de terre et d'hommes où avancent des racines. Tour à tour entomologiste, mycologue, pêcheur, botaniste ou simple flâneur, l'auteur pose son regard sur tout ce qui l'entoure avec une même acuité et une même soif de connaissance. Il trouve dans la nature mille raisons de l'aimer. Une invitation à entrer en connivence avec elle, avec comme seul moteur de sa déambulation le plaisir pur de la découverte et de l'observation. Dans une langue précise et poétique, Franck Maubert compose ici une incroyable ode à la nature comme la promesse d'un monde libre.