Huit ans après Un hiver long et rude, l'auteure de l'inoubliable Choix des Morrison revient avec un livre bouleversant autour de trois personnages poignants en quête de rédemption et par-dessus tout d'amour. Tour à tour captivant et sombrement drôle, un roman poignant sur les chagrins, les remords et l'amour qui nous lient, une oeuvre lumineuse qui démontre qu'une nouvelle vie est parfois possible. Postée comme chaque jour derrière la fenêtre du salon, Clara, sept ans, guette le retour de sa soeur et épie l'inconnu qui a investi la maison de la voisine, Mme Orchard. En plein divorce, au chômage, récemment arrivé dans cette petite ville de Solace et tout juste installé dans la maison que lui a léguée Mme Orchard dont il se souvient à peine, Liam Kane, la trentaine, reçoit la visite de la police. Il semble qu'il soit soupçonné d'un crime. En fin de vie, Elizabeth Orchard repense à une faute commise il y a trente ans, aux conséquences tragiques pour deux familles et en particulier pour un petit garçon. Elle veut désespérément faire amende honorable avant de mourir. Porté par l'écriture poétique de Mary Lawson, Des âmes consolées explore les relations de trois êtres réunis par le destin et les erreurs du passé. Sélection du Man Booker Prize