Paul, maître spirituel. La transmission d'un éblouissement

Paul n'est pas souvent présenté comme "maître spirituel" mais davantage comme "apôtre des nations" . Il est pourtant un guide précieux qui nous conduit à cette "Vie cachée avec le Christ, en Dieu" . A l'écoute de l'Esprit Saint, il nous apprend à vivre, aimer et prier "comme il faut" . Il exerce notre discernement et nous montre quels sont les véritables "fruits de l'Esprit" afin qu'en tout temps, en tout lieu, de toute manière, nous laissions vivre en nous le Christ, et que par la pratique de son "agapé" , nous entrions dans l'intimité même du Père - source de tout bien. "Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu". Un maître spirituel pour notre temps : Nietzsche ? Paul ? Nietzsche semble être un des maîtres spirituels de notre époque. "Dieu est mort" est devenu l'aphorisme convenu et politiquement correct du plus grand nombre de nos contemporains. Ne faut-il pas s'organiser, vivre, mourir, être intelligent, artiste et même spirituel "sans Dieu" ? Le mot même "Dieu" est exclu de notre vocabulaire et de nos conversations. Mais là où Nietzsche se désespère : "Dieu est mort" , Paul lui répond : "Oui, il est ressuscité ! " Le Dieu complexe, moral et jugeant, de Nietzche est mort. Celui de Paul, un Dieu d'amour, est bien vivant. L'Amour est désormais la valeur suprême qui donne de la valeur à toutes les valeurs. Dans ce livre profond, Jean-Yves Leloup éclaire le drame de l'homme contemporain à la lumière de l'expérience fondatrice de l'apôtre Paul.