Bonnes recettes pour une bonne mémoire

Un cerveau bien nourri, un cerveau qui dure ! Bien manger aide à améliorer la mémoire, agit positivement sur l'humeur, favorise une meilleure concentration et prévient les maladies dégénératives. Découvrez plus de 60 recettes saines, variées et équilibrées qui aident à booster les neurones et à améliorer les performances cérébrales. Découvrez aussi les "A super alimentsA " qui stimulent le cerveau, et comment les cuisiner. Identifiez enfin les nutriments (antioxydants, zinc, vitamine E etc.) qui font la différence. Un livre indispensable pour prendre soin de votre cerveau tout en vous régalant.