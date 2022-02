On a les héros qu'on mérite

Nous avons tous un personnage préféré, issu d'une lecture ou d'un film. Sensible à cette étrange mécanique de l'affection, Eric Libiot remonte le fil de sa mémoire en s'aidant des héros qui ont jalonné son existence. Batman, Alice de Lewis Caroll, le commissaire Maigret, Bob Morane, Laura, rôle-titre du film d'Otto Preminger, interprété par Gene Tierney, Octave, dans La Règle du jeu de Jean Renoir... Ces êtres imaginaires éclairent des moments de vie, rassurent ou inquiètent, aident à aimer ou consolent. Une ballade intime et pourtant universelle, qui nous renvoie au lien particulier que chacun peut nourrir avec l'art, la culture et la fiction.