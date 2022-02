Choisir d'être mère. Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité

Choisir d'être mère s'adresse aux futures mères ainsi qu'à toutes les femmes qui s'interrogent sur la maternité. Sur un ton léger, à la première personne, la journaliste et jeune mère Renée Greusard propose un portrait tout en nuances des mois et des premières années qui suivent l'accouchement, en explorant en profondeur les tabous de cette vie nouvelle (l'ennui profond que l'on peut ressentir au parc, les toilettes qui deviennent un havre de paix, le couple qui peut exploser) tout en évoquant les joies insoupçonnées qu'offrent un enfant. Comme pour son premier livre (Enceinte, tout est possible), l'autrice enrichit le récit de son expérience personnelle par des interviews de femmes, de médecins et de chercheur·se·s. Parce que la connaissance est un chemin vers la liberté, Choisir d'être mère a l'ambition de permettre aux femmes de ne pas " partir en trek au Népal avec des escarpins" . Pour que, des renoncements aux joies, elles consentent vraiment à la maternité.