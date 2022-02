Égalité filles-garçons - J'ai tout compris

50 questions-réponses pour les 11-15 ans pour aborder sereinement le thème de l'égalité filles-garçons à un âge où les préoccupations autour des relations entre les sexes deviennent centrales. Des explications apaisées, factuelles et concrètes, pour sensibiliser à cette thématique primordiale, sans victimisation des filles ni culpabilisation des jeunes garçons. Stéréotypes de genre, rôles sociaux, droits des femmes et inégalités sont abordés avec recul et dans la perspective d'enclencher un dialogue constructif auprès des jeunes lecteurs. Pour faire vivre l'égalité filles-garçons auprès des plus jeunes, dans un contexte de société marqué par le mouvement #MeToo et l'émergence de nouvelles voix féministes.