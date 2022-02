Un pharmacien en pays Khmer

La médecine tient une place particulière dans l'histoire du Cambodge. Entre périodes florissantes et déclin, cette discipline sera de nombreuses fois malmenée et délaissée. Ce n'est que depuis le début des années 2000 et grâce au soutien financier et logistique de la fondation Pierre Fabre et de la fondation Mérieux notamment, que le pays dispose des infrastructures nécessaires pour la formation de ses futurs soignants. Ce livre revient sur l'histoire de la médecine au Cambodge. Le lecteur revivra par ailleurs l'aventure humaine du professeur Jean Cros qui a permis, en collaboration avec d'autres universitaires français et avec les enseignants cambodgiens, à créer un cursus pharmaceutique adapté aux besoins du pays.