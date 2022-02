Photographier la bourgeoisie rurale à la Belle Époque. Le regard de Joseph Mauran

A la fin du xixe siècle, la photographie devient un loisir en plein essor, bien qu'elle ne soit pas encore considérée comme un art à part entière. Les bourgeois s'en emparent, faisant de la photographie amateur le témoin privilégié d'une multitude d'instants que l'on désire conserver. Le regard photographique de Joseph Mauran (1870-1950), pharmacien à Montesquieu-Volvestre (en Haute-Garonne), porte essentiellement sur la période allant de 1890 à 1911. Ce photographe amateur naît dans un monde marqué par d'importantes mutations et témoigne, avec une parfaite maîtrise et sensibilité esthétique, du monde qui l'entoure, adoptant une partie de la culture et des préjugés de son siècle. Cet ouvrage documenté offre l'intimité de l'album de famille et l'anthropologie visuelle d'une période qualifiée de "Belle Epoque" , qui, grâce à des photographies d'une rare qualité, nous est révélée dans sa toute- puissance historique, sociologique et artistique.