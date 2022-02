L'autre guerre. Les visages de l'arrière-front. Les visages de l'arrière-front

En 1915, à Amiens, Raoul Berthelé, photographe engagé dans la Grande Guerre, arpente quotidiennement les rues de la ville et en capture aussi bien les scènes de vie habituelles que les traces singulières du contexte dans lequel il s'inscrit. Plus d'un siècle plus tard, ces centaines de clichés, d'une qualité exceptionnelle sortent enfin de l'oubli et des cartons d'archives, grâce au travail d'enquête de Louis Teyssedou. En reproduisant une sélection de ces documents, assortis d'un texte qui permet de les contextualiser, ce livre offre un panorama saisissant du quotidien de l'arrière-front amiénois. A travers plusieurs thématiques (Une ville en guerre ; l'aviation ; le monde ouvrier ; le temps des amours ; les loisirs ; l'hôpital militaire ; l'ennemi ; le train ; visages de militaires), cet ouvrage nous offre une immersion inédite dans l'histoire populaire et le quotidien d'une ville en 1915, sur le mode de Marseille port d'attache ou Douce banlieue publiés aux Editions de l'Atelier. La sortie de ce livre sera couplée à la tenue d'une exposition de photographies du même fonds dans les rues d'Amiens