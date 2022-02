Rose Zehner et Willy Ronis, naissance d'une image

En 1938, lors des grandes grèves chez Citroën, le photographe Willy Ronis réalise un reportage pour le magazine Regards dans l'usine Javel à Paris. Il prend en photo Rose Zehner, militante et ouvrière, alors qu'elle harangue une foule de camarades. Mécontent de la qualité de la photographie, il ne la confie pas à la rédaction du journal et l'oublie. Ce n'est qu'en 1980 que Willy Ronis, parcourant ses archives, retrouve ce cliché. L'année suivante, L'Humanité le publie, il se met alors à circuler dans la presse et arrive sous les yeux de la cousine de Rose Zehner. Celle-ci entre en relation avec le photographe, tandis que le grand public découvre l'image qui va bientôt faire de Rose une figure de la lutte ouvrière, quarante ans après. Des grandes grèves de 1938 à la naissance d'une figure iconique en 1980, de Willy Ronis à Rose Zehner, Tangui Perron raconte l'histoire singulière de cette célèbre photographie longtemps oubliée. Accompagnée dans cet ouvrage d'une vingtaine d'autres clichés de Willy Ronis, la photo de Rose Zehner est le point dont part l'auteur pour reconstituer un contexte politique, social et culturel, et retracer les destins de deux militants, qui, chacun à leur manière, ont écrit un morceau de notre histoire.