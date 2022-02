Cultiver ses fruits

Créer et entretenir un verger Pas besoin d'un grand jardin pour créer son propre verger. De plus en plus de variétés se cultivent en version mini ou grimpante. Ce livre présente un tour d'horizon des principales variétés fruitières pour un choix optimisé en fonction de ses goûts, la place disponible, le temps et le savoir-faire nécessaire. Création du verger, entretien, soins, récolte des fruits jusqu'aux idées recettes pour les utiliser, un guide pas à pas de la conception du verger aux bocaux !