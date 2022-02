Mauvaises herbes. Les éliminer naturellement et les utiliser

Les mauvaises herbes, quelle plaie ! Surtout que les désherbants chimiques peuvent faire plus de mal que de bien. Voici donc un ouvrage complet pour savoir comment les éliminer de votre beau jardin de façon totalement naturelle. Et pourquoi pas les utiliser aussi ? En effet, tout n'est pas à jeter : l'ortie transformée en jus sert à enlever d'autres mauvaises herbes, le pissenlit est très bon en salade. Suivez donc le guide pour débarrasser votre jardin de ces invitées indésirables naturellement ! Au programme : 40 fiches détaillées pour présenter les mauvaises herbes les plus communes : comment s'en débarrasser - Quelles utilisations leur donner