J’ai marché sur l’écume du ciel

Pendant trente ans, Charlotte Jousseaume a sillonne ? a ? pied, en marcheuse solitaire, le pays de Caux et la côte d'Albâtre, ayant ainsi frayé son chemin, elle emmène ses lecteurs dans un pèlerinage aux sources, en leur offrant sept marches méditatives et poétiques permettant de communier avec cette région qui a inspiré de nombreux peintres et écrivains