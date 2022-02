Les politiques sociales sous le quinquennat d'Emmanuel Macron

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, le sentiment d'une priorité accordée aux politiques de libéralisation du travail, au détriment de la sécurisation des parcours sociaux, a pu prédominer. Alors que le quinquennat Sarkozy s'était ouvert sur la création du Revenu de Solidarité Active, que celui de François Hollande avait lancé une revalorisation des minima sociaux, le quinquennat Macron a donné l'impression d'une dégradation ou d'une moindre visibilité des questions sociales dans le débat politique. Si on y regarde de plus près pourtant, plusieurs projets de lois ont concerné directement la protection sociale au cours du mandat : protection chômage, retraites, lutte contre la pauvreté ... Cet ouvrage dresse un bilan exhaustif et révélateur. Il ouvre sur les prochains débats des présidentielles 2022 : l'Etat est-il plus libéral ? Est-ce qu'Emmanuel Macron est le patron des riches ? Est-ce que la fin du quinquennat fait que la santé n'a pas de prix ?