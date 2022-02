Fenêtre sur cours - Manuel du formateur. Enseigner le français en détention

Fenêtre sur cours est une méthode qui s'adresse à toutes les personnes détenues non-francophones. Elle vise l'acquisition des compétences à acquérir du niveau A1 du CECRL, mais surtout à fournir des outils linguistiques et communicatifs nécessaires au quotidien en détention. Cette méthode est constituée de deux parties : la première traite de sujets liés à l'incarcération et la seconde permet de préparer sa sortie de prison. Le manuel du formateur complète le cahier de l'apprenant. Il est destiné à l'enseignant et lui indique les pistes pédagogiques à mettre en place en classe pour les sept unités qui composent le cahier. Il est accompagné d'un CD audio contenant tous les fichiers audio utiles aux activités de compréhension orale.