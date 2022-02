Fenêtre sur cours - Cahier de l'apprenant. Apprendre le français en détention

Fenêtre sur cours est une méthode qui s'adresse à toutes les personnes détenues non-francophones. Elle vise l'acquisition des compétences à acquérir du niveau A1 du CECRL, mais surtout à fournir des outils linguistiques et communicatifs nécessaires au quotidien en détention. Cette méthode est constituée de deux parties : la première traite de sujets liés à l'incarcération et la seconde permet de préparer sa sortie de prison. La progression pédagogique de l'ouvrage se fait ainsi en parallèle du parcours d'exécution de la peine d'une personne détenue, ce qui permet à l'apprenant de s'approprier des situations courantes de la vie en détention. En prison, ne pas maîtriser les outils de la langue est un facteur d'exclusion. Ainsi, Fenêtre sur cours souhaite lutter contre l'isolement des personnes les plus vulnérables, privées de liberté.