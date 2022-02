Bien manger. Les secrets d'une naturopathe

Savez-vous de quoi votre corps a réellement besoin ? Connaissez-vous votre profil alimentaire en naturopathie ? Savez-vous comment réguler votre équilibre acido-basique ? Savez-vous quelles sont les plantes indiquées selon vos troubles digestifs ? Apprenez comment vous maintenir en bonne santé avec cette introduction à la naturopathie par l'alimentation ! Méthode 1 : Suivre le guide : Prendre le temps de mettre en place et d'intégrer chaque étape une par une. Découvrir son profil alimentaire en naturopathie ; remplir son panier à provisions : trouver les produits de saison, lire les étiquettes, s'y retrouver dans les labels, prendre le temps pour de nouvelles habitudes ; prendre du temps pour le repas et composer son assiette ; se familiariser avec les superaliments ; vérifier l'équilibre acido-basique ; entretenir la fonction digestive. Méthode 2 : A vous de choisir la marche à suivre ! Identifier ses priorités : les erreurs à corriger ; liste par ordre de priorité ou de facilité ; choisir ce qui semble le plus facile à transformer, jusqu'à intégration dans son mode alimentaire ; découvrir un nouveau sujet ; ne pas passer à une autre étape tant que la précédente n'est pas complètement acquise.