T'as mal où ? Ma réponse homéo

Le petit abécédaire des maux quotidiens avec toutes les réponses homéopathiques, pour parer à toutes les urgences familiales ! Ce petit guide pratique est destiné à donner aux patients les moyens d'un "secourisme homéopathique" simple et efficace, pour les moments où le praticien habituel est loin ou peu disponible. Présenté sous forme d'abécédaire, ce livre s'adresse à toute la famille, et peut être annoté selon son propre cas. Il s'agit d'un recueil de conseils établis selon une méthode homéopathique rigoureuse, tenant compte des réactions individuelles du malade. Il repose sur l'expérience du Dr Martine Gardénal, dont les années de pratique et d'observation lui ont permis d'affiner sa compréhension de l'homéopathie, rendant ses prescriptions plus précises, plus justes et plus efficaces. Un " médecin de papier " destiné à nous aider dans les petits aléas de la vie courante. Il permettra également à ceux qui ne sont pas familiers de la méthode homéopathique de la découvrir tout en l'essayant.