Tout est là pour vous aider. Un guide d'amour pour l'évolution de votre âme

Le phénomène Matt Kahn arrive en France, avec un guide d'amour pour l'évolution de votre âme. Une voie spirituelle simple et accessible, sous le signe du coeur et de la bienveillance. Matt Kahn propose de mettre fin à la guerre intérieure à laquelle s'adonne l'ego et de suivre la voie lumineuse de l'âme afin de pouvoir explorer une autre réalité, celle de la Source, et de s'ouvrir à une vie miraculeuse. Avec toute sa compassion, Matt Kahn enseigne des façons de se libérer de la peur, de se défaire du jugement et d'adopter une vision élargie de la vie. Dans une approche aimante, il redéfinit la voie spirituelle en mettant à l'avant-plan de cette odyssée la vision de l'âme. Il propose ainsi 5 étapes du lâcher-prise, afin de se débarrasser de la culpabilité, ainsi que des méthodes de nettoyage énergétique et d'ouverture de la conscience. Explorez la magie, les mystères et les miracles qui résident dans chaque coeur et faites l'expérience de votre potentiel spirituel illimité.