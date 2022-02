La sonothérapie. Le guide de référence du soin par les sons

Les principes essentiels de la sonothérapie, les bases théoriques et de nombreux outils, conseils pratiques et exercices pour débuter ou se perfectionner en : chant harmonique, bols tibétains, bols de cristal et diapasons thérapeutiques. Cet ouvrage est une invitation à découvrir les mystères du son et l'univers vibratoire des harmoniques. Nourrie par la richesse de son parcours, Catherine Darbord partage avec générosité ce qu'elle nomme sa "médecine". Son approche est sensible, intuitive et chamanique. Elle nous invite à une immersion à l'intérieur du son pour en découvrir les multiples facettes, en révéler les harmoniques et les offrir au monde. L'autrice nous donne des outils pour bénéficier des puissantes vertus thérapeutiques du son, et de leurs facultés à nous réaccorder aux lois universelles. Ce tour d'horizon de la sonothérapie nous en présente les principes essentiels et ouvre des pistes d'exploration du chant harmonique, des bols tibétains, bols de cristal et diapasons thérapeutiques. De solides bases théoriques sont ici étayées par des conseils pratiques, des exercices et des témoignages. Permettant une meilleure circulation de l'énergie, les vibrations sonores viennent stimuler nos capacités d'auto-guérison. Puissent-elles vous accompagner vers l'épanouissement de votre nature profonde et l'expression de votre être vibratoire.