La peur, origine de nos maladies. Comment s'en libérer pour guérir

Prendre conscience et abandonner ses peurs pour recouvrer santé et épanouissement ! Au fil de son expérience de thérapeute, Seymour Brussel a pu vérifier que la peur était à l'origine de toutes les pathologies, physiques ou psychiques, rencontrées par ses patients. Nous avons tous enfoui, au plus profond de nous-mêmes, des peurs ancestrales, héréditaires ou génétiques, conscientes ou inconscientes, revêtant des formes multiples. Il ne s'agit pas ici d'en établir la liste mais d'en extraire les principaux schémas et de tenter d'en comprendre le mécanisme. Prendre conscience de nos peurs et décider de les abandonner permet de retrouver l'équilibre que nous n'aurions pas dû quitter, car elles provoquent dans notre organisme des tensions et des blocages qui freinent et perturbent nos courants de vie. La peur n'a jamais réglé les problèmes, ça nous le savons, mais elle est là, bien présente, accrochée à nos souliers depuis nos origines et peut-être avant. D'où vient-elle, qui est-elle et où va-t-elle ? Essayons de la localiser, de la cerner et de l'envoyer promener pour enfin commencer à vivre pleinement le moment présent. C'est la proposition que l'auteur fait à travers ce livre en passant des origines de la peur à ses répercussions dans différents domaines pour réussir à percevoir des solutions naturelles et efficaces.