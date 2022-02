Self-love oracle

Développer l'amour de soi grâce au travail sur les chakras et l'aura. L'amour de soi est essentiel pour incarner la personne harmonieuse, confiante et rayonnante que vous êtes destinée à être. Il est la seule voie pérenne pour servir les autres sans vous épuiser, vous frustrer ou attiser vos ressentiments. Une pratique authentique de cet amour vous assure de vous valoriser, d'être une personne compatissante, compréhensive, clémente - cette personne qui inspire la confiance et est appréciée par les autres. Cet amour de soi nécessite un travail en profondeur de clarification et de guérison - également appelé " purification du karma ". Mais une fois que vous vous êtes engagé dans cette voie, vous bénéficiez d'une clarté supérieure et d'un bonheur précieux qui vous ouvriront à de formidables opportunités et à la prospérité. Cet oracle de 36 cartes se compose de sept chakras, d'une aura et de jokers. A chacun de ces centres énergétiques sont associés une leçon d'âme, une pratique, un don, une thérapie sensuelle et un rituel sacré. Pour ce travail qui inclut de faire face à ses responsabilités, de guérir son enfance, sa lignée et d'appréhender le voyage de son âme, l'auteur utilise les chakras et l'aura comme réceptacles. Les illustrations et le livre explicatif de 144 pages tout en couleurs ont été créés avec l'intention bienveillante qu'elles vous libèrent et vous inspirent et vous guident.