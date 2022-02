La poudrière. Arsène Lupin

Après une représentation au Châtelet, Arsène Lupin, alias le prince Sernine, déambule le long du quai des Tuileries. Il est un peu mélancolique, l'inaction décidément ne lui convient pas. C'est alors qu'il rencontre une belle et mystérieuse femme blonde. A peine l'a-t-il arrachée aux mains de deux malfrats qu'elle disparaît, laissant derrière elle une anémone blanche. Piqué au vif, il se lance à sa poursuite et tombe dans un guet-apens. L'intouchable Lupin se retrouve kidnappé... Voilà une aventure à sa mesure ! Personne ne retient contre son gré le plus célèbre des gentlemen cambrioleurs... Une aventure délicieusement explosive !