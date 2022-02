Le secret d'Eunerville

Un élégant manoir de la Renaissance renfermant des toiles prestigieuses et autres chandeliers en or massif. Voilà qui intéresse au plus haut point notre gentleman cambrioleur. Seulement, le château d'Eunerville renferme un dangereux secret­ : ceux qui s'en approchent trop meurent les uns après les autres. Qui saurait résister à un tel mystère ? Une aventure d'Arsène Lupin terriblement intelligente, espiègle et gourmande.