Marple, Poirot, Pyne... et les autres (nouvelle traduction révisée)

Pourquoi un inconnu est-il venu mourir dans l'église d'une petite ville sans histoires ? La mort de Mme Rhodes, seule dans sa chambre d'hôtel, relève-t-elle du suicide ou du meurtre ? Et comment la pauvre Joyce et son cher Terry - un adorable terrier à poil dur - vont-ils échapper à leur situation précaire ? Entre curiosités et classiques invétérés - vol de bijoux et meurtre dans la bibliothèque sont également au rendez-vous de ce recueil -, la reine du crime nous prouve une fois de plus son incroyable talent à échafauder les énigmes les plus extravagantes, et nous offre huit récits qui rassemblent la crème de ses enquêteurs, pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. Traductions révisées d'Elisabeth Luc