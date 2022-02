Ayez du coeur pour qu'ils en aient un

Jeune étudiante en médecine, Francine Leca a un véritable coup de foudre pour la cardiologie alors qu'elle assiste à sa première opération à coeur ouvert. Cette révélation la poussera à suivre l'enseignement des plus grands avant de devenir la première femme chirurgien cardiaque en France. Au fil d'un parcours exemplaire, sa conscience aigüe des inégalités face aux soins médicaux à travers le monde l'incite à créer l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui, en vingt-cinq ans d'existence, a permis à 3 800 enfants souffrant de malformations cardiaques et venant de pays en voie de développement de se faire opérer en France. Pour la première fois, cette femme à la détermination et au courage inébranlables retrace sa carrière ainsi que le travail de l'association qu'elle a fondée. A travers la générosité des médecins, des familles d'accueil et du personnel soignant, ce livre réussira à vous convaincre qu'à coeur vaillant rien d'impossible. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque