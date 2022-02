CONNAIT-ON VRAIMENT LES GENS QU'ON AIME ? Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier d'amour. Par une terrible nuit d'hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais aucun corps n'est jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille ? Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l'envahit... Les inspecteurs Gunnar Wijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. Jamais faux-semblants et mensonges n'auront autant régné. L'Horizon d'une nuit est un nouveau tour de force psychologique, aussi captivant que bouleversant, car chaque membre de la famille dévoile tour à tour sa version du drame, nous menant tout droit vers un rebondissement final qui laisse sans voix.