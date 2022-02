Les enfants de la Résistance : Désobéir

Février 1943 Le Service du Travail Obligatoire est instauré : tous les Français entre 20 et 22 ans doivent partir travailler dans les usines allemandes. Mais beaucoup veulent y échapper. Avec l'appui de notre réseau, le Lynx, Eusèbe et Lisa et moi avons décidé de les protéger et de les encourager à désobéir.