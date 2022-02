Mon tour du monde en 80 tortues

De la tortue qui vocalise avec sa partenaire pendant l'accouplement à celle qui creuse des terriers de quinze mètres de longueur dans les sables du Sahel, en passant par la tortue plate et souple comme une crêpe qui se cache entre les roches pour échapper aux hyènes, ou par l'effrayante tortue alligator de cent kilos qui agite un appât de chair rose pour attirer ses proies... le monde des tortues est fascinant, parfois dangereux et souvent méconnu. L'auteur, courageux naturaliste et cinéaste, parcourt la planète, des marécages du Laos aux sables brûlants du Soudan, des mers tumultueuses de l'océan Indien aux jungles étouffantes de l'Amazonie, afin d'observer les tortues locales, les étudier et, surtout, les sauvegarder. Cet ouvrage nous entraîne dans d'incroyables aventures, parfois périlleuses, à la découverte de ces espèces rares et menacées. Ces voyages insolites, à la fois ethnologiques, écologiques et naturalistes, ont pour objectif de mieux protéger la nature et ces attachants Chéloniens, encore trop exploités par les humains. Bernard Devaux est fondateur et directeur des Villages des Tortues, centres de découverte et d'étude des tortues présents à Carnoules (Var), mais aussi au Sénégal et à Madagascar. Auteur de nombreux articles et films, il multiplie les actions en faveur de la protection des tortues dans leur milieu naturel. Chez Delachaux et Niestlé, il est l'auteur de La vie secrète des tortues (2019) et Les tortues (2011). Il est également co-auteur de Toutes les tortues du monde, paru en 2006.