Le Grand livre de la pêche

Une version mise à jour avec de nombreux ajouts. Toutes les informations pour bien choisir son matériel, son habillement et ses accessoires de pêche. De nouvelles photos et une mise à jour sur le matériel de pêche conseillé. Un guide étape par étape pour maîtriser les différentes techniques de pêche et leur préparation. Les dernières techniques de pêche en vogue (praticables sans à avoir à faire de longs voyages) sont présentées : pêche en kayak, pêche en float-tube, rockfishing, pêche du silure, pêche au sondeur... Les meilleures stratégies pour optimiser ses chances de capture des poissons d'eau douce et de mer en différents lieux et différentes situations. Un guide richement illustré des principales espèces de poissons présentant leur anatomie, leur habitat, leur comportement et les meilleures techniques pour les attraper. Cette nouvelle version comporte les dernières mises à jour d'espèces. Un guide géographique des meilleures régions de pêche dans le monde. Une nouvelle édition de ce guide s'adressant à tous : femmes, hommes, adolescents, personnes en situation de handicap...