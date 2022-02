Disney princesses - maquillage de fete - coup de coeur creations

Devenir la styliste et la maquilleuse des princesses Disney, c'est merveilleux et amusant grâce à ce joli kit créatif ! Avec ce joli kit d'activités complet et original, les enfants vont adorer maquiller les princesses et les parer de bijoux et de coiffes. De plus, les petites stylistes pourront agrémenter leurs créations avec de magnifiques stickers pailletés ! Six crayons de couleur sont inclus dans ce kit, à emporter partout !