Color zen - kawaii

De superbes coloriages Kawaï, à réaliser avec la zen attitude pour un résultat surprenant et très coloré ! Tout en apportant calme et détente, le coloriage est une activité qui permet à l'enfant de développer sa concentration et son sens de l'esthétique. Dans ce coloriage zen, des dessins Kawaï permettront à l'enfant d'exercer ses talents de coloriste et sa créativité.