Je plie, je joue - Les avions en papier - + stickers - Crée tes modèles et relève les défis

Grâce à cette nouvelle collection innovante, plie et construis de jolis avions colorés et relève les défis amusants ! Dans cette pochette comprenant un livre de tutos, des jolis papiers colorés et des stickers, les enfants vont s'amuser à faire décoller de super avions à plier et relever des défis amusants. Qui décollera le plus vite ? Qui volera le plus loin ?