Je plie, je joue - Mes masques animaux

Grâce à cette collection innovante, plie et construis de super masques d'animaux en 3D pour réaliser des activités amusantes ! Dans cette pochette comprenant un livre de tutos, des jolis papiers colorés et des stickers, les enfants vont s'amuser à plier et construire des masques d'animaux pour réaliser des activités amusantes ! Qui rugira le plus fort ? Qui courra le plus vite ?