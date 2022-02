Dis, c'est quoi l'antifascisme ?

Après avoir défini ce qu'est le fascisme, nous nous attacherons à faire l'histoire des mouvements qui s'y sont opposés dès sa naissance en s'affirmant antifascistes. Nous aborderons ensuite plus concrètement l'antifascisme : son idéologie, ses pratiques, ses symboles (à l'exemple du double drapeau rouge et noir). L'occasion de voir que cette notion recouvre des réalités plurielles et des engagements divers et variés : veille sur les réseaux sociaux, organisations de concerts, autodéfense populaire, actions sociales, éducation permanente, manifestations. Et que l'on ne peut parler d'antifascisme sans parler de féminisme, d'internationalisme, de solidarité.