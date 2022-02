Dis, c'est quoi l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Certains y voient une révolution technologique qui viendra nous libérer de nombreuses tâches pénibles, répétitives ou dangereuses et transformera notre rapport au monde et au travail. Pour d'autres, elle représente au contraire un danger pour l'équilibre déjà fragile de nos sociétés, voire une menace existentielle pour l'humanité. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Cet ouvrage aborde de manière pédagogique les idées-clés qui sous-tendent l'intelligence artificielle. Comment une machine peut-elle apprendre, raisonner et résoudre par elle-même des problèmes complexes ? Quelles sont les applications pratiques de l'intelligence artificielle ? Et en quoi l'intelligence d'une machine se différencie-t-elle du fonctionnement de notre cerveau humain ? Au fil d'une conversation, ce livre permet de mieux comprendre cette discipline au confluent de l'informatique, des mathématiques et des sciences cognitives.